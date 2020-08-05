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Karaköprü’de yol açma çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

Karaköprü’de yeni açılan yollarda ve deforme olmuş yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları sürdürüyor.Karaköprü Belediyesi ilçenin yol ihtiyacını karşılamak adına yoğun mesaisini sürdürüyor.

Karaköprü’de yol açma çalışmaları

Karaköprü’de yeni açılan yollarda ve deforme olmuş yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları sürdürüyor.
Karaköprü Belediyesi ilçenin yol ihtiyacını karşılamak adına yoğun mesaisini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atakent Mahallesi’nde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşüyor. Deforme olmuş yolları da yenileyen ekipler vatandaşların bozuk yollarda tozdan kurtulması için çalışıyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli nüfusu 200 binin üzerine çıkan ilçede sürekli bir yol ihtiyacı doğduğuna dikkat çekerek bu ihtiyacı karşılama adına Fen İşleri ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu kaydetti. Baydilli, "Atakent Mahallemizde ekiplerimiz yeni yapılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşeyerek vatandaşlarımızın hizmetine tertemiz yollar sunuyor. Bunun yanında deforme olmuş, bozuk yolları da yeniliyoruz. Atakent dışında da neredeyse her mahallemizde ekiplerimiz yoğun bir mesaiyle çalışıyor. Biz her şeyi ilçemizi güzelleştirmek, halkımızı refaha ulaştırmak için yapıyoruz. İnşallah çalışmalarımız aynı yoğunlukla sürecektir" diye konuştu.

Karaköprü’de yol açma çalışmaları

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