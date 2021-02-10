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Karaköprü’de yol ağı genişliyor

10.02.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Karaköprü Belediyesi her geçen yıl büyüyen ve gelişen ilçenin her yerinde yeni yollar açarak yol ağını genişletiyor.Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Metin Baydilli’nin talimatıyla yeni yapıların oluştuğu mahallelerde yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi her geçen yıl büyüyen ve gelişen ilçenin her yerinde yeni yollar açarak yol ağını genişletiyor.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Metin Baydilli’nin talimatıyla yeni yapıların oluştuğu mahallelerde yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni yapılaşmanın fazla olduğu ve sürekli yeni yollara ihtiyaç duyulan Seyrantepe, Batıkent ve Güllübağ yeni yollar açılırken, vatandaşların araçlarıyla rahatlıkla seyahat etmeleri için deforme olmuş yerlerde onarım çalışmaları ve asfalt yollarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Baydilli ilçenin yol ağını her geçen gün genişlettiklerine dikkat çekerek, "İlçemiz 2021 itibariyle 237 bin nüfusu devirmiş durumdadır. Biz de bu nüfus artışına ve yapılaşmaya ayak uydurmak için sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi için, ilçemizi modern ve geniş yollarıyla daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve çalışacağız" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dâhilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.

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