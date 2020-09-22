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Karaköprü’de yol çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi, yol sorununu bitirmek ve vatandaşların sıkıntısız bir şekilde yolları kullanması için yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla ilçede yol sorununu bitirmek ihtiyaç olan mahallelerde yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Karaköprü’de yol çalışmaları

Karaköprü Belediyesi, yol sorununu bitirmek ve vatandaşların sıkıntısız bir şekilde yolları kullanması için yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla ilçede yol sorununu bitirmek ihtiyaç olan mahallelerde yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları gerçekleştirdi. Akpiyar, Seyrantepe, Batıkent ve Doğukent mahallelerinde ihtiyaç dahilinde yeni yollar açılırken, Atakent Mahallesinde yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollar kilitli parkeyle döşenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.
Baydilli, "İlçemizde bozuk, yarım kalmış yol bırakmamak için çalışıyoruz, ayrıca ihtiyaç dahilinde yeni yollar da açıyoruz. Karaköprü her şeyin en güzelini hak ediyor. Biz de yolları açık ve güzel bir Karaköprü oluşturmak için her zaman sahada çalışacağız" diye konuştu.

Karaköprü’de yol çalışmaları

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