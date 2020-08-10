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Karaköprü’de yol seferberliği aralıksız sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol ihtiyacını karşılamak için ilçede yeni yol açma seferberliği hız kesmeden devam ediyor.Şanlıurfa’nın hızla büyüyen ve konutlaşan ilçesi Karaköprü’de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından yürütülen yol seferberliği aralıksız sürüyor.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol ihtiyacını karşılamak için ilçede yeni yol açma seferberliği hız kesmeden devam ediyor.
Şanlıurfa’nın hızla büyüyen ve konutlaşan ilçesi Karaköprü’de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından yürütülen yol seferberliği aralıksız sürüyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri özellikle yapılaşmanın arttığı ve yeni yol ihtiyacının olduğu mahallelerde çalışmalarını yoğun bir gayretle sürdürürken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verilen talimat doğrultusunda açılan yeni yolların alt yapısı tamamlandıktan sonra kilitli parke döşenerek yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor. İlçeye hizmet noktasında azami bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yol konusuna da ayrı bir hassasiyetle yaklaştıklarını çünkü bir şehrin medeniyetini temsil eden en önemli ögelerden birinin yol olduğuna dikkat çekti.
Başkan Baydilli her mahallede yoğun bir çalışma yürüttüklerine dikkat çekerek,"İlçemizin yeni ve gelişime açık olmasından dolayı ne kadar yoğun çalışsak da halen yeni yol ihtiyacı var. Biz de göreve geldiğimizden beri başlattığımız yol seferberliğini aralıksız sürdürüyoruz. Seyrantepe, Güllübağ, Atakent, Doğukent, Batıkent ve Akpiyar mahallelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Bunun dışında da diğer mahallelerimizde ihtiyaç dahilinde yeni yollar açıyoruz. Fen işleri ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını kış aylarında da sürdürecek.

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