YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Karaköprü’de yol yapım çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.07.2020 17:52 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.Karaköprü Belediyesi tarafından ilçenin daha modern bir görüntüye kavuşturulması amacıyla başlatılan kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından ilçenin daha modern bir görüntüye kavuşturulması amacıyla başlatılan kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla ilçenin her yerinde yeni yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alibaba Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelere kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Başkan Baydilli, “Fen İşleri Müdürlüğümüz vatandaşlarımızdan gelen talepler ve programımız doğrultusunda yoğun bir çalışma içerisindedir. Her geçen gün büyüyen ilçemizde ihtiyaçları karşılamak üzere yeni yollar açıyoruz ve büyükşehir belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda kilitli parke döşeyerek yolu vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Alibaba mahallesi gibi sürekli büyüme gösteren mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız Karaköprü’müzde yol sorununu tamamen bitirmek. Çalışmalarından dolayı Fen İşleri ekiplerimize teşekkür ediyorum, yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti

Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gaziantep'te şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi

Gaziantep'te şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:26
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Arslan Eczanesi
Merkez
Ramiz Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Sueda Eczanesi
Merkez
Sümeyye Eczanesi
Merkez
Ensar Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.