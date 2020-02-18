YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprüspor Başkanı Kayral açıklamalarda bulundu

Karaköprüspor Başkanı Kayral açıklamalarda bulundu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, deplasmanda oynayacakları Kızılcabölük maçına ilişkin, açıklamalarda bulundu.TFF 3.

Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, deplasmanda oynayacakları Kızılcabölük maçına ilişkin, açıklamalarda bulundu.
TFF 3. Lig 1 grupta 24. hafta maçında deplasmanda Denizli temsilcisi Kızılcabölük ile oynayacağı maç öncesi Karaköprü Belediyespor tüm hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı siyahlı ekip deplasmanda 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, Denizli deplasmanında Kızılcabölük’ü karşısında galip gelmek istediklerini belirterek, “Yarın bizim için çok önemli ve zorlu bir maç olacak. Takımımıza ve teknik ekibimize güveniyorum. Ligin tamamlanmasına 10 maç kaldı. Artık her maç bizim için final niteliği taşıyor. İnşallah Kızılcabölük’te alacağım 3 puan ile hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Şimdi önümüzde Kızılcabölük maçı var. Takımın son haftalarda gösterdiği mücadeleyi yarın ki maçta da göstereceğine inanıyorum. Taraftarlarımız bize güvensinler. Denizli’den 3 puan ile döneceğiz” diye konuştu.
Çarşamba günü saat 13:30’da Kızılcabölük Semt Sahası’nda oynanacak olan maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Sercan Yılmaz yönetecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

İnegöl’de soğuk hava deposunun temeli atıldı

İnegöl’de soğuk hava deposunun temeli atıldı

YÜTAM’da bayrak değişimi

YÜTAM’da bayrak değişimi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
12:44
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Eren Eczanesi
Merkez
Esad Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.