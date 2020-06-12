Karaköprü’ye yeni yollar kazandırılıyor

Karaköprü ilçesinde yerleşmenin artmasıyla birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yollar kazandırmaya devam ediyor.

Karaköprü’de ihtiyacı karşılamak için yeni yollar açılıyor. İlçenin mahallelerinden olan Atakent’te ortaya çıkan yol ihtiyacını gidermek ve vatandaşların mağdur olmaması için fen işleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak ilçeye kazandırıyor.

’Yol medeniyettir’ düsturuyla hareket ettiklerini söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Fen işleri ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karaköprü ilçemiz her sene önemli bir büyüme kat ediyor ve göç alarak nüfusunu katlıyor. Biz de ’yol medeniyettir’ diyerek ilçemize yeni yollar kazandırıyor ve mevcut yolları yeniliyoruz. Atakent mahallemiz dışında diğer mahallelerimize de ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar kazandırıyoruz, bozulan yolları yeniliyoruz. Karaköprü Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle durmadan, yorulmadan hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

