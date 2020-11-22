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Karakurt Barajı sonbaharda görsel şölene dönüştü

KARS HABERLERİ  | 22.11.2020 15:36 | Son Güncelleme

Karakurt Barajı sonbaharda görsel şölene dönüştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Aras Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Karakurt HES Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Devlet Su İşlerinin (DSİ) Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşa ettiği Karakurt HES Barajı'nda 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başladı.

İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki sular altında kalan Karakurt köyü, sonbaharda güzel manzarasıyla vatandaşların uğrak yeri oldu.

Oltasını, piknik malzemesini alan vatandaşlar, sular altında kalan ve büyük göl haline gelen Karakurt'ta hem piknik yapıyor hem de balık tutmanın keyfini yaşıyor.

Ziyaretçilerden Haşim Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakurt bölgesinin su tutulmasıyla büyük bir göl haline geldiğini söyledi.

Bölgenin balık tutmak ve doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenler için eşsiz bir yer olduğunu belirten Çelik, "Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasından sonra buralar göl oldu, çok güzel doğası var. Hafta sonları çocuklarla gelip balık tutuyoruz. Ailece gelenler var. Hepimiz için hayırlı olsun." dedi.

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