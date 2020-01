Karalar: "50 yılda yapılmayanı 5 yılda gerçekleştireceğiz"

"Her şeyimiz feda olsun"

Ekonomik olarak çok rahat bir belediye devralmadıklarını herkesin bildiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Her ay 60 milyon lira açık veriyorduk. Ama bu kardeşiniz 9 ayda bütçeyi denk hale getirdi. Geçen dönemde işçi maaşları biriktiğinde kredi kullanıp işçi maaşlarını öderlerdi. Benim kardeşim artık zamanında maaş alacak. Bunu sağladık biz. Elbette işimiz kolay değildi ama bu kısa sürede belediyeyi bu işleri yapabilir hale getirmek ancak ve ancak devletin ve milletin parasını, kendi parasından daha dikkatli harcayan ve daha fazla önemseyen bir zihniyetçe yapılabilirdi. Belediyecilik Cumhuriyet Halk Partililerin işidir. Sosyal Demokrat Belediyeler, dünyanın her tarafında en başarılı belediyelerdir. Çünkü onlar parayı kullanırken çok dikkatli olurlar. Gösterişe önem vermezler. Vatandaşın hayati derecede ihtiyacı neyse sıraya koyar ve parayı en iyi şekilde kullanarak bunları yapar. Onun için hem ülkede hem dünyada Sosyal Demokrat belediyeler ve belediyeciler daha başarılıdır. Biz de bunu başaracağız. Benim size ve Pozantı’ya verdiğim önemi her gelişimde anlatıyorum. Bunları söylemek, bunları taahhüt etmek bir cesaret işidir. Ben çünkü kaçıp gitmeyeceğim. Bir sene sonra, iki sene sonra yine karşınıza geleceğim. “Ey Başkan! 1.87m boyundaki koskoca Zeydan Karalar, nereye gitti bu sözlerin?” dedirtmem kendime.”

Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle tamamladı:

“10 ilçemizde arıtma yok. Adana’nın üçte birinde sağlıklı su yok. Adana’nın üçte biri asbestli borudan su içiyor. Kanserojen etkisi olan borulardan su içiyor. Bu kardeşiniz Allah izin verirse 5 yılda bu sorunların hepsini halledecek. İşte o nedenle parayı da imkanları da en iyi şekilde kullanacağız. 24 saat çalışır, ‘millete hizmet yolunda her şeyimiz feda olsun’ deriz. Biz millet ve halkımız için varız. İnşallah seneye su sorunu yaşayan köylerimizin sayısı azalacak. Hepsini 1 senede yapmak mümkün değil ama bu yolları bu sene yapacağız. Sırasıyla 5 yılda bunların tamamını bitireceğiz, ya da projesini bitirip temelini atmış ve başlamış olacağız. Hepsi size feda olsun, hepsi size hayırlı olsun sevgili kardeşlerim.”



