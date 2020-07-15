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Karalar: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

ADANA HABERLERİ  | 15.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin, halkın demokrasi kararlılığına çarptığını belirterek, milletin iradesine kast etmeye çalışanları lanetledi.Başkan Zeydan Karalar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin temellerini, kimsenin gücü yetmeyecek şekilde sağlam atmıştır.

Karalar: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin, halkın demokrasi kararlılığına çarptığını belirterek, milletin iradesine kast etmeye çalışanları lanetledi.
Başkan Zeydan Karalar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin temellerini, kimsenin gücü yetmeyecek şekilde sağlam atmıştır. Halkımız kendi iradesinin dışında bir gücü kabul etmeyeceğini 15 Temmuz 2016’da bir kez daha göstermiştir. Hiçbir terör örgütü, dış mihrak ve kötü niyetli güç odağı Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar var olmasına engel olamayacak ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe doğru ilerlemesinin önünü kesemeyecektir” dedi.
15 Temmuz’un yıldönümünde şehit ve gazileri rahmet ve saygıyla andıklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Darbeler demokrasimizi yaralamış ve ülkemizi geriye götürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, onu geçmektir. Bunun da yolu demokrasiden, halkın iradesine saygıdan, aydınlanmadan geçmektedir” diye konuştu.

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İmsak
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Sabah
05:24
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:05
Yatsı
21:39

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Anıl Eczanesi
Seyhan
Aylin Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Nida Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
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