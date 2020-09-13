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Karalar: "Halkımız için parayı ve zamanı iyi kullanıyoruz"

ADANA HABERLERİ  | 13.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yol yaparken sağlamlığına önem verdiklerini belirterek, “Biz yol yaparken göz boyamak, iş yapıyor görünmek için çalışmıyoruz.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yol yaparken sağlamlığına önem verdiklerini belirterek, “Biz yol yaparken göz boyamak, iş yapıyor görünmek için çalışmıyoruz. En an 15 yıl dayanacak sağlamlıkta yollar yapıyoruz" dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Gürselpaşa ve Pınar mahallelerinin kesiştiği bölgede bulunan ve uzun yıllardır altyapı ile asfalt hizmeti bekleyen Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda yağmur suyu isale hattı ve altyapı çalışmalarını bitirmesinin ardından asfalt dökmeye başladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bu kanayan bir yaraydı. Seyhan Belediye Başkanı olduğumda muhtarlarımız Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı ile ilgili sorunu bana sürekli iletirlerdi. O zaman bu yolu yapma yetkimiz yoktu. Vatandaşlarımız 15 yıldır bu yolun yapımını bekliyordu. Halkımızın, burada ikamet edenlerin ve bu yolu kullananların hayali gerçek oluyor. Sadece buraya yaklaşık 15 bin ton asfalt dökeceğiz. Müthiş bir asfalt hamlesi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız Tufanbeyli’nin, Pozantı’nın en ücra köylerinden, Yumurtalık ve Karataş’ın ücra köylerine kadar, Adana’nın dört bir yanında yol çalışmalarımızı görme şansına sahipler. Aynı anda Adana’nın 28 noktasında asfalt çalışmamız var. Elbette kentin genelinde çok fazla bozuk yol mevcut. Bu yıl tamamını bitirmek mümkün değil ama önümüzdeki yıl bozuk yolların yapımıyla ilgili düzen tutturmuş olacağız” dedi.

"Sağlam yollar yapıyoruz"
Yol yaparken sağlamlığına önem verdiklerini belirten Başkan Karalar, “Biz yol yaparken göz boyamak, iş yapıyor görünmek için çalışmıyoruz. Kazılmazsa, bir kazaya kurban gitmezse, doğru kullanılırsa en an 15 yıl dayanacak sağlamlıkta yollar yapıyoruz. Böylece halkımızın parası çarçur olmayacak. Burada yol yapımından önce altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdik. Yağmur suyunun birikmemesi için gerekli altyapı çalışmasının ardından kaliteli asfalt döküyoruz. Vatandaşlarımız bu yolu kullanırken kalitenin farkını hissedecek. Arkadaşlarımızla birlikte zamanı ve parayı iyi kullanıyoruz. Bu çalışma tarzımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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