Karalar: "Kadın-erkek eşitliği yolunda mücadeleye devam"

"Eşitliğe kadar mücadeleye devam"

Kadınların, hayatın her alanında yer alması gerektiğine dikkat çeken Başkan Zeydan Karalar şunları kaydetti:

“Kadınlarımız en az erkekler kadar sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda yer almalıdır. Kadınlarımız karar alma mekanizmalarında daha yüksek oranda bulunmalıdır. Bir ülkenin daha müreffeh ve çağdaş hale gelmesi ancak kadınların toplumun her alanında daha fazla yer almasıyla mümkün olacaktır. Ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra, hayatın her alanında yer alan, hayatın içinde olan kadın sayısı artmakla beraber, bu konuda henüz istenilen seviyede olmadığımız açıktır. Kadınlarımızın erkeklerle eşit haklara sahip olacağı ve hayata dair bütün alanlarda, çağdaş Türkiye’yi oluşturacak şekilde yer alacağı güne kadar, kadınlarımızla birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülkemizde köklü demokrasinin yerleşmesi, siyasetin oturması, evrensel değerlerde insan haklarının gelişmesi ve refahın sağlanması açısından, kadınlarımızın her alanda daha fazla yer almasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu yüzden, kadın-erkek eşitliği yolunda mücadele etmeye, çalışmaya devam edeceğiz.”