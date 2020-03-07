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Karalar: "Kadın-erkek eşitliği yolunda mücadeleye devam"

ADANA HABERLERİ  | 07.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadınların en az erkekler kadar sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda yer almaşı gerektiğini söyledi.Başkan Karalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Park Bahçeler Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan kadınlarla bir araya gelerek, pasta kesti, çiçek dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadınların en az erkekler kadar sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda yer almaşı gerektiğini söyledi.
Başkan Karalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Park Bahçeler Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan kadınlarla bir araya gelerek, pasta kesti, çiçek dağıttı. Eşi Nuray Karalar’la birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde otobüs şoförü kadın çalışanları ve parklarda, kavşaklarda Adana’yı güzelleştiren düzenlemeleri gerçekleştiren kadın çalışanları ziyaret eden Karalar, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasının, ekonomik büyüme ve gelişimin formülü olduğunu söyledi.

"Kadın çalışan oranı yükseltilmeli"
Kadından taraf bir düşüncenin insanı olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, gelişmiş ülkelerde kadın ve erkek çalışan oranının aşağı yukarı yüzde 50 olduğunu, Türkiye’de ise 7 erkeğe karşılık 3 kadının çalıştığını söyledi. Gelişmiş ülkelerdeki oran yakalandığında, Türkiye’nin hızla kalkınacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, insanları cinsiyetine, etnik kökenine, mezhebine ve diğer farklılıklarına göre ayırmanın asla doğru olmadığını kaydetti. Karalar, “Kadına değer veren, kadın-erkek eşitliğini savunan bir görüşün tarafındayız. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, kadına verdiği önem, hepimize bu konuda doğru yolu göstermiştir. Yaklaşık 100 yıl önce kadın-erkek eşitliğinin, bir ülkenin gelişiminin en önemli kriteri olduğunu dile getirmiştir. Cumhuriyetin kıymetini en çok kadınların bilmesi gerek. Cumhuriyetin kazanımları ortadan kalkarsa, hepimiz olumsuz etkileneceğiz ama bundan en çok ülkenin kadınları zarar görecektir. Kadınlar kendi özgürlükleri ve temel hakları için Cumhuriyeti, erkeklerden daha fazla savunmalıdır” dedi.

"Eşitliğe kadar mücadeleye devam"
Kadınların, hayatın her alanında yer alması gerektiğine dikkat çeken Başkan Zeydan Karalar şunları kaydetti:
“Kadınlarımız en az erkekler kadar sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda yer almalıdır. Kadınlarımız karar alma mekanizmalarında daha yüksek oranda bulunmalıdır. Bir ülkenin daha müreffeh ve çağdaş hale gelmesi ancak kadınların toplumun her alanında daha fazla yer almasıyla mümkün olacaktır. Ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra, hayatın her alanında yer alan, hayatın içinde olan kadın sayısı artmakla beraber, bu konuda henüz istenilen seviyede olmadığımız açıktır. Kadınlarımızın erkeklerle eşit haklara sahip olacağı ve hayata dair bütün alanlarda, çağdaş Türkiye’yi oluşturacak şekilde yer alacağı güne kadar, kadınlarımızla birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülkemizde köklü demokrasinin yerleşmesi, siyasetin oturması, evrensel değerlerde insan haklarının gelişmesi ve refahın sağlanması açısından, kadınlarımızın her alanda daha fazla yer almasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu yüzden, kadın-erkek eşitliği yolunda mücadele etmeye, çalışmaya devam edeceğiz.”

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