YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Karalar, Karataşlı muhtarları ağırladı

Karalar, Karataşlı muhtarları ağırladı

05.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sahil projelerini hayata geçirip vatandaşı Karataş’a çekmeyi amaçladıklarını belirterek, “Sahiller bize devredilebilirse projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.Başkan Karalar, Karataş ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sahil projelerini hayata geçirip vatandaşı Karataş’a çekmeyi amaçladıklarını belirterek, “Sahiller bize devredilebilirse projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.
Başkan Karalar, Karataş ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda salgın kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıya, ASKİ yöneticileri ve çok sayıda Büyükşehir bürokratı da katıldı.
Başkan Zeydan Karalar, işlerin büyük bölümünü muhtarlarla istişare ile yaptıklarını belirterek, “Bir mahallelerin eksiğini en iyi bilen oranın yöneticisi olan muhtarlardır. Onlarla birlikte yapmak en doğru ve hızlı müdahaleyi beraberinde getirir. Karataş’a güzel hizmetler yaptık. Bunu yaparken elbette diğer ilçelerimizi de ihmal etmedik” dedi.

Yönetim anlayışımızdaki fark rakamlara ve hizmete yansıyor
Yönetim anlayışlarındaki farklılığın sonucu belediyenin biraz nefes alır hale geldiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “İhaleler, yol harcamaları, kiralık araçlar, yakıt bizim ciddi giderlerimiz. Hem ASKİ hem Büyükşehir’de toplamda 120 milyon liralık araç kiralama işi vardı. İki tarafta da ihaleleri iptal ettik. Yeniden ihaleye çıktık ve yarı fiyatına bitirdik araç kiralama işini. 120 milyonluk toplam araç kira bedelini, 60 milyon liraya düşürdük. 386 binek araç vardı Büyükşehirde, 134 araca düşürdük. Eskiye oranla iki kat sathi kaplama yapıyoruz. Normalde daha fazla araç kirası vermemiz ve daha fazla mazot yakmamız gerekiyordu. Oysa şimdi daha az mazot yakıyoruz. 19 milyon litreden 16 milyon litreye düştü mazot kullanımı. İş artıyor ama giderlerimiz düşüyor. Bu bizim yönetim anlayışımızdan kaynaklanıyor. ASKİ’de ihaleler yüzde 1 kırımla giderken, şu anda yüzde 35-40 kırımla gidiyor. Büyükşehirde ihaleler binde 23 kırımla giderken, şimdi yüzde 27 kırım yapılıyor. Bu bizim yönetim mantalitemizden kaynaklanıyor. Biz 1 liralık malı 2 liraya almayız. O işi bilen adamı getiririz. Bunları yaptığımız için belediye biraz nefes alır hale geldi. Göreve geldiğimde ayda 60 milyon borç artarken, şu anda borç artmıyor. Aynı şekilde devam etseydik şimdi borç 6 milyar lira olurdu ve mazot değil su bile alamazdık. Ben hizmet edilebilir bir bütçe oluşturmak için çalışıyorum. Kısmen oluşturduk ama hala rahat değiliz. Ekonomik durumu bilelim diye anlatıyorum. Bu şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. 2019’da zincirle elimiz kolumuz bağlıydı. 2020 emekleme yılımız oldu. 2021 yürüme yılımız olur ve 2021’den sonra koşmaya başlarız. Bunu göreve geldikten bir süre sonra söylemiştim. Parasal durumu, yönetim anlayışımızdaki farklılıkla düzelteceğimi bildiğim için bunları söylemiştim” diye konuştu.
Muhtarlardan alınan talep ve eksiklerin ilgili bürokratlarla birlikte inceleneceğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:
“Hangi muhtarın mahallesi için, halkımız için nereyi, ne kadar yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Yapabileceğimizden fazlası için söz veremeyiz. Bu toplantıdan bir üretim çıkarmamız ve bu yıl neler yapabileceğimiz konusunda ortak karar almamız gerek.”

Sahiller önce yerli, sonra yabancı turist çekebilecek hale getirilecek
Karataş’ta 5 sahil bulunduğunu ve Bakanlıktan onay verilmesi halinde projelerin hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Aslında Karataş Türkiye’de en uzun sahili olan, denizinin yüzde 90’ı taşlı almayan, Avrupalıların gıpta ettiği sağlıklı kumu olan bir sahil. Ne yazık ki değerini bulamamış. Zaman zaman turizm ilçesi ilan etmişler ama turizmle ilgili bir girişim olmayınca bunu iptal etmişler. Bizim bu konudaki ısrarımız ve kararlılığımız devam etmeli. Şimdi yaptığımız yollarla, isale hatlarıyla Karataş’ı değiştirdik. Su sadece sahilde oturan vatandaşlarımızın değil, Karataş’ta oturanların tümü için faydalı. Sahil projelerimizi de hayata geçirerek, başka yerlere giden insanlarımızı Karataş’a çekmeyi amaçlıyoruz. Bunun bir iki adım ötesi de yurt dışından turist çekecek bir hale getirmek. Elbette bunlar bir iki yılda olmaz ama bir adım atmak gerekiyor. Bizim sahilleri talebimiz bir yıldır sürüyor ve Bakanımızdan bu konuda bir randevu talep ettik. Sahiller bize devredilebilirse projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.
Başkan Zeydan Karalar’ın sunumu ve konuşmasının ardından Karataş ilçesinin muhtarları talep ve isteklerini bildirdi. Başkan Zeydan Karalar ve bürokratlar, muhtarların istek ve talepleriyle ilgili not aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/

Adana Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:31
Öğle
12:58
İkindi
15:49
Akşam
18:15
Yatsı
19:31

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Aksa Eczanesi
Seyhan
Arhan Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Feray Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Adana'da tehditle eşinin parasını gasbeden kocaya 8 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da tehditle eşinin parasını gasbeden kocaya 8 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da tehditle eşinin parasını gasbeden kocaya 8 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da tehditle eşinin parasını gasbeden kocaya 8 yıl 9 ay hapis cezası

Osman Beg: "Doğu Türkistan Türklerine sahip çıkın"

Osman Beg: "Doğu Türkistan Türklerine sahip çıkın"

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

Adana'da damadının tabancayla yaraladığı kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana'da damadının tabancayla yaraladığı kişi hastanede hayatını kaybetti

Saygılı: "Kızılay 2030 hedefine gönüllüler ile yürüyor"

Saygılı: "Kızılay 2030 hedefine gönüllüler ile yürüyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.