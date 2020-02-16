Karalar: "Kazanımın yolu, demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesinden geçer"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, demokrasi mücadelesi veren güçlerin küçük fikir ayrılıklarına, ayrıntılara takılmadan birlikteliklerine devam etmesi gerektiğini, başarının yolunun bu olduğunu söyledi.

Başkan Karalar, KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Adana Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Köklü demokrasiye özlem duyduğumuz günlerde, hayatı demokrasi mücadelesiyle geçmiş insanlarla birlikte olmak bizim için büyük sevinç, gurur ve umut kaynağı. Demokrasi mücadelesini baskılara rağmen sürdüren insanların varlığı bizi umutlandırıyor. ‘Bir ışık var, onun için mücadeleye devam’ dedirtiyor. Bizim kuşak için söylüyorum; sürekli mücadele eden insanların hikayesi bizimkisi. Hala da devam ediyor bu mücadele. Bu yolda, inançlarımız doğrultusunda ölünceye kadar yürüyeceğiz. Bu yoldan sapma yok” dedi.

"Emek mücadelesine bakışım hiç değişmedi"

Demokrasi mücadelesinde yaşanan en büyük sorunun; sorunlara asıl sahip çıkması gereken insanların, bu mücadeleyi yürekten ve çoğunluk sağlayarak verir hale getirilememesi olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Soruna asıl sahip çıkması gereken insanları, soruna sahip çıkacak hale getiremiyoruz. Soruna asıl sahip çıkması ve bu yolda mücadele etmesi gerekenler, söz konusu mücadeleyi vermezse başarılı olamayacağımızı bilmeliyiz. Uzun yıllar yöneticilik yapmış olmam ve hala da bunu sürdürüyor olmam, emek mücadelesine bakışımı hiç değiştirmedi” diye konuştu.