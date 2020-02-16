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Karalar: "Kazanımın yolu, demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesinden geçer"

ADANA HABERLERİ  | 16.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, demokrasi mücadelesi veren güçlerin küçük fikir ayrılıklarına, ayrıntılara takılmadan birlikteliklerine devam etmesi gerektiğini, başarının yolunun bu olduğunu söyledi.Başkan Karalar, KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Adana Şubesi 9.

Karalar: "Kazanımın yolu, demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesinden geçer"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, demokrasi mücadelesi veren güçlerin küçük fikir ayrılıklarına, ayrıntılara takılmadan birlikteliklerine devam etmesi gerektiğini, başarının yolunun bu olduğunu söyledi.
Başkan Karalar, KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Adana Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Köklü demokrasiye özlem duyduğumuz günlerde, hayatı demokrasi mücadelesiyle geçmiş insanlarla birlikte olmak bizim için büyük sevinç, gurur ve umut kaynağı. Demokrasi mücadelesini baskılara rağmen sürdüren insanların varlığı bizi umutlandırıyor. ‘Bir ışık var, onun için mücadeleye devam’ dedirtiyor. Bizim kuşak için söylüyorum; sürekli mücadele eden insanların hikayesi bizimkisi. Hala da devam ediyor bu mücadele. Bu yolda, inançlarımız doğrultusunda ölünceye kadar yürüyeceğiz. Bu yoldan sapma yok” dedi.

"Emek mücadelesine bakışım hiç değişmedi"
Demokrasi mücadelesinde yaşanan en büyük sorunun; sorunlara asıl sahip çıkması gereken insanların, bu mücadeleyi yürekten ve çoğunluk sağlayarak verir hale getirilememesi olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Soruna asıl sahip çıkması gereken insanları, soruna sahip çıkacak hale getiremiyoruz. Soruna asıl sahip çıkması ve bu yolda mücadele etmesi gerekenler, söz konusu mücadeleyi vermezse başarılı olamayacağımızı bilmeliyiz. Uzun yıllar yöneticilik yapmış olmam ve hala da bunu sürdürüyor olmam, emek mücadelesine bakışımı hiç değiştirmedi” diye konuştu.

"Bütün demokrasi güçleri bir arada olmalıdır"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Bütün demokrasi güçleri bir arada olmalıdır" çağrısına da vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:
“Bu çağrıya kulak verilmesi gerek. Demokrasi mücadelesi veren herkes ve her oluşum bir arada olabilmeli ve mücadele edebilmelidir. Bir kongrede söylemiştim. Emek diyen, insan hakları diyen, adalet, demokrasi diyen biziz. İnsanların daha iyi şartlarda yaşaması için mücadele eden biziz. İnsanlığın ihtiyaçlarını savunan bizleriz ama biz Türkiye’yi yönetemiyoruz, biz dünyayı yönetemiyoruz. Bunda bir terslik var. Çok kuvvetli olduğumuz dönemlerde biz küçük ayrıntılara takılıp birbirimizle mücadele ettik. O gücü kaybettik ve bir daha elde edemiyoruz. O günleri hatırlayıp, geçmişten ders alarak, artık küçük ayrıntılara takılmadan, demokrasi güçlerinin birlikte olup, daha güçlü şekilde yoluna devam etmesi gerekir. Kazanımın çaresi ve yolu budur. İşte bizim de seçildiğimiz son seçimler bunu göstermiştir. Bunun Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu pratikte gördük. Böyle devam etmemiz, bunu sürdürmemiz gerek. Böyle devam ettirme iradesi hepimizde var. Bu umut verici. Ben insan hakları, demokrasi, hukuk diyen, insanlık için çalışan ve emekten yana olanların kazanacağına yürekten inanıyorum.”

Karalar:

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