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Karalar Kozan’da muhtarlarla buluştu

ADANA HABERLERİ  | 22.10.2020 13:20 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yakında başlayacakları ve 4 yılda tamamlanacak Yedigöze’den su getirme projesiyle, Kozan, Feke, Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ile 164 köyün su sıkıntısından kurtulacağını söyledi.Bölge muhtarlarıyla buluşan ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’la birlikte bir dizi inceleme ve ziyarette bulunan Başkan Karalar’a, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu, İyi Parti İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.Kozan Belediyesi Sodes Tesislerinde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, 2021 yılı ekim ayı sonunda yoldan şikayet eden tek bir muhtarın kalmayacağını söyledi.Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Karalar “Geçtiğimiz hafta Feke’deydim, ondan önce de Aladağ’da, şimdi de Kozan’da sizlerle birlikteyim.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yakında başlayacakları ve 4 yılda tamamlanacak Yedigöze’den su getirme projesiyle, Kozan, Feke, Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ile 164 köyün su sıkıntısından kurtulacağını söyledi.
Bölge muhtarlarıyla buluşan ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’la birlikte bir dizi inceleme ve ziyarette bulunan Başkan Karalar’a, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu, İyi Parti İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.
Kozan Belediyesi Sodes Tesislerinde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, 2021 yılı ekim ayı sonunda yoldan şikayet eden tek bir muhtarın kalmayacağını söyledi.
Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Karalar “Geçtiğimiz hafta Feke’deydim, ondan önce de Aladağ’da, şimdi de Kozan’da sizlerle birlikteyim. Başlattığımız yol ve asfalt hamlesiyle sizlerin en büyük sorunlarının birini bitirmeye çalışıyoruz. Bu yıl Kozan’da 50 kilometre yol yaptık. Önümüzdeki yıl ekim ayı sonuna kadar ilçedeki tüm yol sorununu çözeceğiz ve hiçbir muhtarımız yollardan dert yanmayacak” dedi.

Yedigöze Barajı’ndan su getirilecek
Kozan gibi Feke, Ceyhan, Karataş, Yumurtalık’ın da en büyük sorunlarından birisinin içme suyu olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Yedigöze Barajı’ndan su getirme projesiyle bu sorunun da tarih olacağını söyledi.
Yapımına yakında başlanacak proje ile ilgili bilgi veren Başkan Karalar şunları söyledi:
“Yedigöze Barajı’ndan su getirecek projenin yapımına çok yakında başlıyoruz. Kaynağı da yine kendi içerisinden bulacağız. Daha önceki dönemde ihaleye çıkarılan 8 kilometrelik tünelin bedeliyle biz hem tünelleri yapacağız hem de isale hatlarını döşeyeceğiz. 4 sene içerisinde tamamlanacak bu proje ile Kozan, Feke, Ceyhan, Karataş, Yumurtalık ve 164 köyün su sorunu sone erecek. Bu projenin tamamlanmasıyla bölgedeki halkımızın tamamı da asbestli borulardan kurtulacak, sağlıklı suya kavuşacak.”
Cumhuriyet şehidi Kozanlı Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın anısına yapılan parkta da incelemelerde bulunan Başkan Zeydan Karalar, parkın son durumuyla ilgili bilgi aldı. Başkan Karalar, içerisinde bir anıtın da yer alacağı parkın Asteğmen Kubilay’ın ölüm yıldönümü olan 23 Aralık’a yetişeceğini kaydetti.
Başkan Zeydan Karalar, programı sırasında Kozan Sebze ve Meyve Hali’ndeki esnafları da ziyaret ederek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

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