Karalar’a borçlanma yetkisi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayının ikinci toplantısında Başkan Zeydan Karalar’ın istediği borçlanma yetkisini Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üyelerinin tamamının oyu ile verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Sevil Can ve Rafet Avan tarafından açıldı.

MHP’li Cemal Demirdağ, AK Parti’li Ozan Gülaçtı, CHP’li Sedat Gül ve İyi Parti’li Recai Mercimek, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle gündem dışı birer konuşma yaptı.

Gündemin 35. Maddesi olan borçlanmaya ait komisyon raporu ilk madde olarak görüşüldü. 2020 yılından ödenmeyen; memur + kadrolu işçi + sözleşmeli personel (ikramiye + mesai + bayram parası + yakacak + toplu iş sözleşmesi farkı) alacakları, 2020 yılı KHK’lı işçiler, bes.+ icra + mesai+ilave tediye 10 günlük ücretleri ve memur-sözleşmeli-kadrolu ve KHK’lı işçilerin Kasım maaşları için Büyükşehir Belediye Başkanına borçlanma yetkisi oybirliğiyle verildi.

Cumhur İttifakından ortak açıklama

Bu arada, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptıkları ortak açıklamada, “Cumhur İttifakı olarak Adana’nın yararına olan her işe destek oluyoruz. Belediye yönetimi hangi partili olursa olsun, şehrimizin ve hemşehrilerimizin ortak menfaati konusunda elimizden gelen tüm imkanı kullanıyoruz. İşçi ve memurların, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nden bugüne kadarki Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki tüm alacaklarının ödenmesi için Cumhur İttifakı olarak ortak bir tavır ortaya koyduk. Belediye yönetimine çalışanların alacaklarının ödenmesi için borçlanma yetkisi verdik” ifadesini kullanıldı.

Açıklamada “Büyükşehir Belediyesi, Adana’da yaşayan 2.5 milyona hizmet etmekle mükelleftir, çalışanlar Adana’nın evlatlarıdır. Dolayısıyla ‘belediye yönetimi başka partiden’ deyip, soruna sırtımızı dönemeyiz. Yakan, yıkan, kriz tellallığı yapan, açık arayan, fırsatçılık gözeten değil; yapıcı, kucaklayıcı, sorun çözen, istikrar üreten bir anlayışı temsil ediyoruz. Meseleye böyle bakıyoruz. Bu karar ve yetki Adana’mıza hayırlı olsun" denildi.

Cumhur İttifakı’na mensup AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oylarıyla alınan kararın ardından, Adana Büyükşehir Belediyesi yönetimi, verilen yetkiyi kullanmak suretiyle kaynak bulup, çalışanların 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nden bu yana biriken toplam 76 milyon 193 bin 579 lira tutarındaki alacakları ödeyeceği belirtildi.

