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Karalar’dan bisiklet yolu müjdesi

ADANA HABERLERİ  | 04.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bisiklet yolu müjdesi verdi.Başkan Karalar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Adana Bisiklet Platformu üyeleri ile bir araya geldi.

Karalar’dan bisiklet yolu müjdesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bisiklet yolu müjdesi verdi.
Başkan Karalar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Adana Bisiklet Platformu üyeleri ile bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi önünde bisiklet tutkunlarıyla buluşan Karalar, “Yaşadığımız korona virüs salgınıyla birlikte sosyal mesafe ve sağlık açısından bisiklet ile ulaşımın öneminin daha arttığı bu günlerde Adana Bisiklet Platformu ile 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü kutladık. Bu anlamlı günde bilinçli bisiklet kullanıcılarına müjdeyi verdik. Stadyum önü-Çatalan Caddesi ve Portakal Çiçeği Parkı bisiklet yolunu bitirdik. Turgut Özal Bulvarı-İller Bankası Kavşağı-Kurttepe Anadolu Lisesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 1. Kanal-Öğretmenler Bulvarı arası ve Dilberler Sekisi-Galeria-Müze bisiklet yollarına başlıyoruz” dedi.

Karalar’dan bisiklet yolu müjdesi

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Adana Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:13
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
20:01
Yatsı
21:37

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Aksa Eczanesi
Seyhan
Arı Eczanesi
Seyhan
Başkent Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
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