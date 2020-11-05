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Karalar’ın teslim ettiği bayrağı 10 Kasım’da Anıtkabir’e ulaştıracaklar

ADANA HABERLERİ  | 05.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Adana Bisiklet Topluluğu üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan emanet aldıkları Türk Bayrağını 10 Kasım’da Anıtkabir’e ulaştırmak için yola çıktı.Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10 kişiden oluşan bisiklet grubuna Anıtkabir’e ulaştırılmak üzere Türk Bayrağı’nı emanet etti.10 kişilik bisiklet grubu 500 kilometrelik yolculuğu 5 günde tamamlayacak.

Karalar’ın teslim ettiği bayrağı 10 Kasım’da Anıtkabir’e ulaştıracaklar

Adana Bisiklet Topluluğu üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan emanet aldıkları Türk Bayrağını 10 Kasım’da Anıtkabir’e ulaştırmak için yola çıktı.
Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10 kişiden oluşan bisiklet grubuna Anıtkabir’e ulaştırılmak üzere Türk Bayrağı’nı emanet etti.
10 kişilik bisiklet grubu 500 kilometrelik yolculuğu 5 günde tamamlayacak. Bisiklet grubu, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine sunulmak üzere kendilerine emanet edilen Türk Bayrağı’nı 10 Kasım’da yerine ulaştıracak.
Günlük ortalama 100 kilometre yol kat edecek Adanalı bisikletçiler 10 Kasım’da Ankara’da yurdun dört bir yanından gelecek bisikletçilerle buluşarak Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkacak.

Karalar’ın teslim ettiği bayrağı 10 Kasım’da Anıtkabir’e ulaştıracaklar

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Akşam
17:45
Yatsı
19:01

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Anıl Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Büyük Eczanesi
Seyhan
Duran Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Hastaneler Eczanesi
Seyhan
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