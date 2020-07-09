Karaman Belediyesi, açık cezaevi yolunda asfalt çalışmasına başladı

Karaman Belediyesi açık cezaevi yolunda asfaltlama çalışmasına başladı.

Belediye ekipleri şehrin birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler yoğun olarak kullanılan ve açık cezaevine giden yolda asfalt serimine başladı. Yetkililer, vatandaşların yoğun olarak kullandığı, kullanışsız ve deforme olmuş yollarda yenileme çalışmalarının şehir genelinde devam edeceğini söyledi. Cezaevi yetkilileri ise özellikle pazar günleri görüş günü olmasından dolayı ve cezaevi araçlarının yoğun olarak kullandığı bu yolun yeninden düzenlenerek daha kullanışlı hale getirildiği için Karaman Belediyesi’ne teşekkürler etti.

