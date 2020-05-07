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Karaman Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor

KARAMAN HABERLERİ  | 07.05.2020 15:41 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi, bir yandan Covid-19 salgınıyla mücadele ederken diğer yandan da şehrin muhtelif bölgelerinde saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilerek, "Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesinde yol genişletme ve asfalt çalışması, Hisar Mahallesi 452 Sokakta yol genişletme, asfalt ve kaldırım çalışması, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesinde sıcak asfalt çalışması, Larende Mahallesinde kaldırım çalışması, Siyahser Mahallesinde yol ve kaldırım çalışması, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde kaldırım çalışması, Zembilli Mahallesinde yol ve kaldırım çalışması devam etmektedir.

Karaman Belediyesi, bir yandan Covid-19 salgınıyla mücadele ederken diğer yandan da şehrin muhtelif bölgelerinde saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilerek, "Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesinde yol genişletme ve asfalt çalışması, Hisar Mahallesi 452 Sokakta yol genişletme, asfalt ve kaldırım çalışması, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesinde sıcak asfalt çalışması, Larende Mahallesinde kaldırım çalışması, Siyahser Mahallesinde yol ve kaldırım çalışması, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde kaldırım çalışması, Zembilli Mahallesinde yol ve kaldırım çalışması devam etmektedir. Bundan sonra da çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde belirli bir plan çerçevesinde devam edilecek” denildi.

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Karaman Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:39
Öğle
12:49
İkindi
16:36
Akşam
19:48
Yatsı
21:15

Karaman Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Kaya Eczanesi 08/05/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Yakamoz Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi 08/05/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Dost Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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