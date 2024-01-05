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Karaman Belediyesi Emekli Evi açıldı

05.01.2024 12:17 | Son Güncelleme:
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Şehrin fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal yaşantısına da dokunan Karaman Belediyesi, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın projelerinden biri olan Emekli Evini hizmete açtı.

Türk Dili Parkı’nda Gönül Gözü adıyla engelli bireylerin buluşma noktası olarak faaliyet sürdüren bina bundan sonra Emekli Evi olarak hizmet verecek. Karaman Belediyesinin önemli projelerinden biri olan ve özellikle engelli bireyler için Üniversite Mahallesine yapılan Çocuk Oyun Köyü ve Ana Kucağının açılmasıyla birlikte Türk Dili Parkı’nda bulunan sosyal tesis emeklilere tahsis edildi. Her yaş grubundaki emekli vatandaşlar, çay-kahve ve çeşitli ikramlar eşliğinde hoşça vakit geçirip arkadaşlarıyla sohbet edebilecek, gazete, kitap okuyup tesiste düzenlenecek etkinliklerden yararlanabilecek.

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