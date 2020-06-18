YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman Belediyesi ikinci organize sanayi yolunu asfaltlıyor

Karaman Belediyesi ikinci organize sanayi yolunu asfaltlıyor

KARAMAN HABERLERİ  | 18.06.2020 09:34 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesinin şehir genelinde yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.Belediye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’ne giden ikinci yolda asfalt ve yol iyileştirme çalışmasına başladı.

Karaman Belediyesi ikinci organize sanayi yolunu asfaltlıyor

Karaman Belediyesinin şehir genelinde yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’ne giden ikinci yolda asfalt ve yol iyileştirme çalışmasına başladı. Ağır tonajlı araçların geçmesi ve hava şartlarına bağlı olarak yıpranan 5 kilometre uzunluğundaki yol, yapılacak olan asfalt ile daha kullanışlı hale gelecek. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “İkinci organize sanayi yolu yoğun olarak kullanılan bir hat olduğu için buranın asfaltlanmasıyla ilgili çok yoğun talepler vardı. Şehrin kanayan yaralarından birisi olan bu yolun hem iyileştirilmesi hem de asfaltlanmasıyla ilgili bir düzenleme planı yaptık. Ekiplerimiz çalışmalara başladı. Çözüm odaklı belediyecilik ilkesiyle hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmeye ve şehrimizin ihtiyacı doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Karaman Belediyesi ikinci organize sanayi yolunu asfaltlıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
KMÜ’de 15 Temmuz konulu konferansKMÜ’de 15 Temmuz konulu konferans

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Karaman Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:20
Öğle
12:53
İkindi
16:45
Akşam
20:17
Yatsı
21:55

Karaman Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Kore Eczanesi
Merkez
Kore Eczanesi
Merkez
Kore Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Öztirkaki, Zeytinyağı Üretme Tesisinde İncelemede Bulundu

Öztirkaki, Zeytinyağı Üretme Tesisinde İncelemede Bulundu

Karamanlılar Geleneksel Oyunlarını Yaşatıyor

Karamanlılar Geleneksel Oyunlarını Yaşatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.