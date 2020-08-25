YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman Belediyesi kaleyi çevreleyen kaldırımları yeniliyor

Karaman Belediyesi kaleyi çevreleyen kaldırımları yeniliyor

KARAMAN HABERLERİ  | 25.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi, tarihi Karaman Kalesini etrafındaki bozulmuş ve kullanışsız halen gelen kaldırımı baştan sona yeniliyor.Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Karaman’ın kültürel ve tarihi mekanlarına her zaman hassasiyet gösteren Karaman Belediyesi, bu kapsamda, kale etrafındaki deforme olmuş kaldırımı ve Alaaddin Bey Türbesi etrafındaki kaldırımı begonit taşlarla kaplayarak, tarihi mirasına sahip çıkmaya devam ediyor.

Karaman Belediyesi, tarihi Karaman Kalesini etrafındaki bozulmuş ve kullanışsız halen gelen kaldırımı baştan sona yeniliyor.
Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Karaman’ın kültürel ve tarihi mekanlarına her zaman hassasiyet gösteren Karaman Belediyesi, bu kapsamda, kale etrafındaki deforme olmuş kaldırımı ve Alaaddin Bey Türbesi etrafındaki kaldırımı begonit taşlarla kaplayarak, tarihi mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Karaman Kalesi ve Alaaddin Bey Türbesi etrafında devam eden kaldırım çalışmalarının ardından bölgenin asfaltı da baştan sona yenilenecek” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Karaman Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:05
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:33
Yatsı
20:54

Karaman Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Flora Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.