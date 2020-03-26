Karaman Belediyesi korona virüse karşı mezarlıkları dezenfekte etti

Karaman Belediyesi korona virüsüne karşı aldığı önlem ve tedbirler kapsamında şehirdeki mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece dışarıya çıkmamaları konusunda uyaran belediye, şehir genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarına, vatandaşların ortak kullanım alanlarından birisi olan mezarlıklarda da devam ediyor. Vatandaşların uyarıları dikkate almasını söyleyen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Dünya ve ülke genelini etkisi altına alan korona virüsüne karşı ilimizde de çok kapsamlı dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Şehir genelinde bulvar, cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını baştan sona temizleyerek dezenfekte ettik. Bugün ise ekiplerimiz yine vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı mezarlıklarımızda kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Bizim için halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Vatandaşlarımıza devletimizin yaptığı, özellikle 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmama kuralına uymalarını tekrar hatırlatıyorum. Bizim için çok değerlisiniz” dedi.



