Karaman Belediyesi, nüfusunun iki katından fazla maske dağıttı

Karaman Belediyesi, nüfusunun iki katından fazla maskeyi bir ay içinde kendi şirketine bağlı tekstil fabrikasında üreterek halka dağıttı.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında acil ihtiyacı duyulan maske için Karaman Belediyesi vakit kaybetmeden harekete geçti. Bu kapsamda belediye kendi şirketi olan Ongun A.Ş. bünyesindeki tekstil fabrikasında faaliyetine ara vererek maske üretimi yapmaya başladı. Bir ay içerisinde üretilen 400 bin adet maske, halk pazarları ve kentin en işlek caddelerinde vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaştırıldı. Karaman Belediyesinin bu hizmeti halkın takdirini kazanırken yetkililere teşekkür edildi.

