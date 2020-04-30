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Karaman Belediyesi, nüfusunun iki katından fazla maske dağıttı

KARAMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi, nüfusunun iki katından fazla maskeyi bir ay içinde kendi şirketine bağlı tekstil fabrikasında üreterek halka dağıttı.Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında acil ihtiyacı duyulan maske için Karaman Belediyesi vakit kaybetmeden harekete geçti.

Karaman Belediyesi, nüfusunun iki katından fazla maskeyi bir ay içinde kendi şirketine bağlı tekstil fabrikasında üreterek halka dağıttı.
Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında acil ihtiyacı duyulan maske için Karaman Belediyesi vakit kaybetmeden harekete geçti. Bu kapsamda belediye kendi şirketi olan Ongun A.Ş. bünyesindeki tekstil fabrikasında faaliyetine ara vererek maske üretimi yapmaya başladı. Bir ay içerisinde üretilen 400 bin adet maske, halk pazarları ve kentin en işlek caddelerinde vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaştırıldı. Karaman Belediyesinin bu hizmeti halkın takdirini kazanırken yetkililere teşekkür edildi.

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İkindi
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Akşam
19:42
Yatsı
21:06

Karaman Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Bilim Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Kamer Eczanesi 01/05/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Basak Eczanesi 01/05/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Eczanesi 01/05/2020 09:00'E Kadar
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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