Karaman Belediyesi sanayi yolunu asfaltladı

Karaman Belediyesi Sanayi Caddesinde yürüttüğü sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Karaman Belediyesi şehrin önemli noktalarından birisi olan ve 100. Yıl Bulvarını TEKMARSAN’a Sanayi Sitesine bağlayan sanayi caddesindeki yenileme ve sıcak asfalt çalışmasını bitirdi. Sanayi esnafının ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bu cadde, İbrahim Öktem Caddesinin trafik yoğunluğunu da azaltmış olacak. 3 kilo metre uzunluğundaki caddenin yenileme ve sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını söyleyen belediye yetkilileri, bu çalışmayla birlikte vatandaşların TEKMARSAN ve Belediye Sebze- Meyve Haline ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli hale getirildiğini bildirdi.



