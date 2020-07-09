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Karaman Belediyesi, şehir mezarlığına 500 adet kara selvi ağacı dikti

KARAMAN HABERLERİ  | 09.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları kapsamında şehir mezarlığına 500 adet kara selvi ağacı dikti.Karaman Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra yeşillendirme ve peyzaj düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karaman Belediyesi yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları kapsamında şehir mezarlığına 500 adet kara selvi ağacı dikti.
Karaman Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra yeşillendirme ve peyzaj düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, şehir mezarlığında yaptığı çalışmada, mezarlık içerisindeki tüm yol kenarlarına 500 adet kara selvi ağacı dikimi gerçekleştirdi. Dikilen kara selvi ağaçlarıyla birlikte şehir mezarlığının daha görsel ve düzenli bir hale getirildiğini söyleyen yetkililer, kara selvi ağacı dikiminin Karaman’daki tüm mezarlıklarda uygulanacağını bildirdi.

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