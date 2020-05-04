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Karaman Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

KARAMAN HABERLERİ  | 04.05.2020 14:42 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için belirli alanlarda beslenme istasyonları oluşturdu.Karaman Belediyesi, insanlar kadar hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması içinde örnek çalışmalar yürütüyor.

Karaman Belediyesi, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için belirli alanlarda beslenme istasyonları oluşturdu.
Karaman Belediyesi, insanlar kadar hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması içinde örnek çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda kedi ve köpeklerin yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için beslenme istasyonları kurarak sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelelerine destek oldu. Beslenme istasyonları köpekler için şehir dışında uygun alanlara konuşlandırılırken kediler için de şehir içindeki parklara yerleştirildi. Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, "Karaman Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmetlerimizin yanı sıra; hayvanları koruma altına almak, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmak bizim için çok önemli. Bu kapsamda kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için şehrimizin birçok noktasında beslenme istasyonları oluşturduk. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korumak adına evde kalan vatandaşlarımız tarafından yeterince beslenemeyen can dostlarımız, bu sayede birçok noktada beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kediler için parklara, köpekler için de şehir dışına kurduğumuz beslenme istasyonlarımız her gün görevli personelimiz tarafından kontrol edilerek yiyeceklerini eksik etmemeye özen gösteriyoruz. Bizler sokak hayvanlarına sahip çıkmaya ve onlar için daha iyi yaşam şartları oluşturmaya devam edeceğiz” denildi.

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İkindi
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Akşam
19:46
Yatsı
21:11

Karaman Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Cemre Eczanesi 05/05/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Gonca Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi 05/05/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Güneyyurt Eczanesi 05/05/2020 09:00'E Kadar
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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