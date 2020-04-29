YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman Belediyesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor

KARAMAN HABERLERİ  | 29.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesinin üst yapı çalışmalarını farklı mahallelerde devam ediyor.Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Belediyeye bağlı ekipler alt yapısı tamamlanmış alanlarda üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karaman Belediyesinin üst yapı çalışmalarını farklı mahallelerde devam ediyor.
Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Belediyeye bağlı ekipler alt yapısı tamamlanmış alanlarda üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zembilli Mahallesinde daha önce hizmet almamış sokaklarda kapsamlı bir çalışma sürdüren ekipler kaldırımları baştan sona yeniliyor, genişliği az olan yolları ise parke taşı ile kaplıyor. Ekipler öte yandan Şehit Oğuzhan Küçük Caddesi üzerindeki ara sokaklarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor, Şeyh Edebali Mahallesi 1618 Sokak’ta ise sıcak asfalt çalışması tamamladı” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
İş adamı Özdağ’ın acı günüİş adamı Özdağ’ın acı günü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Karaman Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:48
Öğle
12:50
İkindi
16:35
Akşam
19:41
Yatsı
21:05

Karaman Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Göksu Eczanesi 30/04/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Pınar Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi 30/04/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yılmaz Eczanesi 30/04/2020 09:00'E Kadar
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Karaman’da trafik kazası 1 yaralı

Karaman’da trafik kazası 1 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.