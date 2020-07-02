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Karaman Belediyesinin dezenfekte çalışmaları gece-gündüz devam ediyor

KARAMAN HABERLERİ  | 02.07.2020 14:15 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Belediye ekipleri Covid-19 salgınına karşı tüm önlem ve tedbirlerini ilk günden itibaren artırarak sürdürüyor.

Karaman Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Belediye ekipleri Covid-19 salgınına karşı tüm önlem ve tedbirlerini ilk günden itibaren artırarak sürdürüyor. Karaman Belediyesince Covid-19 ile mücadele kapsamında kurulan ekip, virüs tehdidini en aza indirmek amacıyla resmi daireler, okullar, hastaneler, esnaflar, halka açık ortak kullanım alanları, caddeler ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarına gece-gündü aralıksız bir şekilde devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının belirli bir plan çerçevesinde devam ettiğini bildiren yetkililer, ilimizde Covid-19 virüsünün yaygın olduğu alanlar başta olmak üzere tüm şehirde dezenfekte, ilaçlama ve yıkama çalışmalarının sürdüğünü, salgın hastalığın tamamen bitene kadar bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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