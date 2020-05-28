Karaman Belediyesinin haşere ve zararlı bitkilerle mücadelesi devam ediyor

Karaman Belediyesi ekipleri, havaların ısınmaya başlaması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme noktalarında ve şehir genelindeki zararlı bitkilerin çıktığı alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın sağlığını tehdit eden korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına aralıksız ve yoğun bir şekilde devam edildiği belirtilerek, "Bir yandan da larva ve uçkun mücadelesi devam ediyor. Sivrisinek ve karasineğin üreme merkezleri olan durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, çöp toplama alanı, zararlı bitkiler ve kanalizasyon hatları düzenli olarak ilaçlanıyor. Çöp, eski eşyalar gibi böcek ve sineklenmeye sebep olacak ortamların oluşmasını engellemek için vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları istiyoruz” denildi.



