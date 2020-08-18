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Karaman Belediyespor şampiyonluk kupasını törenle aldı

KARAMAN HABERLERİ  | 18.08.2020 21:41 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla Türkiye 3.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla Türkiye 3. Futbol Ligine yükselen Karaman Belediyespor, şampiyonluk kupasını Vali Mehmet Alpaslan Işık ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın elinden aldı.
Karaman Belediyespor Tesislerinde kupa töreni düzenlendi. Törene Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karaman Belediyespor yönetimi, teknik kadro ve futbolcular katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Karaman Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Yurtsever, takımın üçüncü lige yükselmesinde destekleri esirgemeyen başta Belediye Başkanı Savaş Kalaycı olmak üzere herkese teşekkür etti.
Artık Karaman Belediyespor’un profesyonel bir takım olduğunu belirten Yurtsever, “Bu takımın Türkiye 3’ncü Futbol Liginde başarılı olabilmesi için tüm Karamanlıların elini taşın altına koyması gerekmektedir. Valimizden, belediye başkanımızdan ve sanayicilerimizden bu takıma destek olmalarını bekliyoruz. Gerektiği takdirde daha iyi bir yönetim oluşturulması noktasında bizler her türlü fedakarlığa hazırız” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile birlikte şampiyonluk kupasını takım kaptanı Muzaffer İlhan’a verdi. Tören, futbolculara şampiyonluk madalyaları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.

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