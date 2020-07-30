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Karaman Belediyespor’un 3. lige yükselmesi coşkuyla kutlandı

KARAMAN HABERLERİ  | 30.07.2020 15:14 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı kararla Karaman Belediyespor’un 3.

Karaman Belediyespor’un 3. lige yükselmesi coşkuyla kutlandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı kararla Karaman Belediyespor’un 3. lige yükselmesinin ardından taraftarlar coşkulu bir kutlama yaptı.
Bölgesel Amatör Lig’de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3. lige yükselmesi, kentte büyük bir sevinçle karşılandı. Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek Karaman Belediyesi önünde buluşan coşkulu taraftarlar, burada Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’ya tezahüratta bulundu. Taraftarın çağrısına uyan Başkan Kalaycı, kulüp yöneticileri ile birlikte taraftarı selamladı. Taraftarlar daha sonra 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı’na konvoy halinde yürüyerek sevinç gösterisi yaptı.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, coşkulu taraftara sosyal mesafeye uyulmasını sık sık hatırlatarak, “Karaman Belediyespor’umuzun 3. lige yükselmesi şehrimize hayırlı olsun. Biz 3. lig için söz vermiştik ve çok şükür dualarımız kabul oldu. El birliği ile Karamanımız hak ettiği yerlere gelecek ve sonuna kadar takımımızın arkasında duracağız” dedi.
Karaman Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; resmi kutlamanın 8 Ağustos 2020 Cumartesi akşamı Kemal Kaynaş Stadyumu’nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Karaman Belediyespor’un 3. lige yükselmesi coşkuyla kutlandı

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