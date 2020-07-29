YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Karaman Çocuk Hakları Sokağı çalışması başladı

Karaman Çocuk Hakları Sokağı çalışması başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 29.07.2020 13:22 | Son Güncelleme

Adapazarı’na ‘Çocuk Dostu Şehir’ ödülü kazandıran Çocuk Hakları Sokağı’nın ikincisi Karaman’da hayata geçiriliyor.Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Yenikent Bölgesi’nde yer alan Karaman Mahallesi’nde çalışmaları başlayan Çocuk Hakları Sokağı’nda incelemelerde bulundu.

Adapazarı’na ‘Çocuk Dostu Şehir’ ödülü kazandıran Çocuk Hakları Sokağı’nın ikincisi Karaman’da hayata geçiriliyor.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Yenikent Bölgesi’nde yer alan Karaman Mahallesi’nde çalışmaları başlayan Çocuk Hakları Sokağı’nda incelemelerde bulundu. Karaman Çocuk Hakları Sokağı’nı yaklaşık iki ay içerisinde çocuklara hediye etmek istediklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuklarımızın hayal ve hedeflerinde Adapazarımız’dan anlar ve hikâyeler olsun istiyor ve bu doğrultuda her çalışmamızı büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Şeker Mahallemizde hayata geçirdiğimiz sokak hamdolsun büyük beğeni kazandı. Adapazarımız’a ‘Çocuk Dostu Şehir’ unvanı kazandıran Çocuk Hakları Sokağımızdan bir adet daha Karamanımız’a kazandırıyoruz. Yenikent Bölgemizi çok önemsiyoruz, birçok projemiz var, sokağımızı da hızlıca tamamlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza, ailelerimize, Yenikentimiz’e, Adapazarımız’a hayırlı olsun” dedi.
Gerçekleştirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Işıksu ve ekibine teşekkür eden Karaman Mahallesi Muhtarı Mustafa Çalık, “Mutlu Başkanımızın Yenikent bölgemize, Karaman Mahallemiz’e ilgisi bizleri çok memnun ediyor. Çocuk Hakları Sokağı’mızın mahallemize kazandırılıyor olmasından dolayı oldukça mutluyuz. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:45
Öğle
13:10
İkindi
17:05
Akşam
20:25
Yatsı
22:02

Sakarya Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Kent Eczanesi
Yenikent
Sinem Eczanesi
Adapazari
Yaşam Eczanesi
Adapazari
Belül Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Berkay Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da ev ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.