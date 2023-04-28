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Karaman: “Erzincan sağlık alanında daha da gelişiyor”

28.04.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Karaman, “Erzincan sağlık alanında daha da gelişiyor” dedi.

Karaman: “Erzincan sağlık alanında daha da gelişiyor”

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Merkez İlçe Başkanı Hakan Ördek, Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Yılmaz, Kurucu İl Başkanı Yüksel Çakır ve partililerin katılımı ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Süleyman Karaman, sağlık alanında yapılacak yeni yatırımlardan bahsetti ve özelikle pandemi dönemimdeki özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık ekibine teşekkür etti.

Karaman, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
“Hastane çalışanlarımızın hepsi çok özverili. Bu sayede, Erzincan pandemiyi en az zararla atlatan illerden biri oldu. Tüm hastane çalışanlarımıza bu özverilerinden dolayı teşekkür ederiz. Şu an bir hastane daha inşa ediyoruz. Erzincan sağlık alanında daha da gelişiyor, bölgemizde en iyi hastaneye sahip olma yolunda ilerliyor. İlimizde her branş olsun, hiçbir cihaz eksik olmasın ve en iyi doktorlarla hizmet verelim istiyoruz. Başka illere hasta sevkimiz olmasın, bütün hastalarımız Erzincan’da tedavi edilsin, bu hedefle çalışıyoruz. Sağlık bakanımızla bu konu hakkında sürekli irtibat halindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz, sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”

Daha sonra heyet eşliğinde hastane çalışanları ve hastalar ziyaret edilerek, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

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