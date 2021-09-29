Karaman'da 12 yaşındaki çocuk yanlışlıkla 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, amcasının evinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, kazara 9 yaşındaki kuzeninin ölümüne sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, Ş.D. (12) okuldan çıktıktan sonra Kovid-19 temaslısı olduğu için karantinada olan kuzeni Y.D'ye (9) ödevlerini vermek için amcasının evine gitti.
Ş.D, kuzeninden başka kimsenin olmadığı evdeki tüfeği alarak oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, YD'nin karnına isabet etti.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Y.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.D'nin cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ş.D. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
Hayatını kaybeden Y.D'nin babasının olay sırasında koyun otlattığı, annesinin de doğum yapan bir koyuna bakmak için ahırda olduğu öğrenildi.
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