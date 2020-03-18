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Karaman’da 18 Mart programı

KARAMAN HABERLERİ  | 18.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

Karaman’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programı yapıldı.Bu yıl 105.

Karaman’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programı yapıldı.
Bu yıl 105. yıldönümünü kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Saat 09.00’da başlayan törende Karaman Valiliği, Karaman Belediye Başkanlığı ve Şehit Ailelerinin çelenkleri sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene; Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve protokol üyeleri katıldı.

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Karaman Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
13:00
İkindi
16:24
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

Karaman Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Can Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Elıf Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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