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Karaman’da 189 bin 902 seçmen oy kullanacak

İHA İHA
11.03.2024 12:34
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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 189 bin 902 seçmenin 714 sandıkta oy kullanacağını söyledi.

Karaman’da 189 bin 902 seçmen oy kullanacak

Valilikte gerçekleşen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda seçimlerle ilgili alınan tedbirleri de değerlendiren Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karaman genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda hareket edildiğini söyledi.

Seçmen ve sandık sayısı hakkında da bilgi veren Vali Sarıibrahim, "31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde emniyet bölgesinde 139 bin 522, jandarma bölgesinde de 50 bin 380 olmak üzere toplam 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak. İl merkezinde ise emniyet sorumluluk alanında 121 bin 557, jandarma sorumluluk alanın dada 25 bin 332 olmak üzere toplam 146 bin 889 seçmen seyyar sandıklarla birlikte 511 sandıkta oy kullanacak" diye konuştu.

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