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Karaman’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

KARAMAN HABERLERİ  | 19.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Karaman’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.Tören, Cumhuriyet Parkında Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Karaman’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Karaman’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Tören, Cumhuriyet Parkında Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Buradaki törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Baş, Gaziler Gününün, bu toprakların vatan olmasında canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.
Kan dökülerek vatan olan bu toprakların, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacağını belirten Baş,"19 Eylül, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara da sağlık ve esenlikler diliyoruz" dedi.

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