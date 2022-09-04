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Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında

04.09.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında

Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta Zekeriya Kaya (67) ile Hayrettin Akdağ (58) arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada tarafların karşılaşması ve tartışması yer alıyor.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Kaya'nın, Akdağ'ı bıçakla yaraladığı görüntüye yansıyor. Görüntüde Akdağ'ın üzerindeki tabancayla Kaya'ya birkaç kez ateş ettiği görülüyor.

Kayıtlara Akdağ'ın olay yerinden uzaklaşması da yansıyor.

Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta dün karşılaşan Kaya ile Akdağ arasında küfür meselesinden tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kaya silahla, Akdağ ise bıçakla yaralanmıştı.

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Karaman güvenlik kamerası silah bıçak

Karaman Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:50
Sabah
06:13
Öğle
12:51
İkindi
16:28
Akşam
19:20
Yatsı
20:38

Karaman Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

Gülcan Eczanesi
Merkez
Vereseli Sağlık Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
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