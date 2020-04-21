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Karaman’da 240 temizlik personeli sağlık taramasından geçirildi

KARAMAN HABERLERİ  | 21.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 240 personele korona virüs belirtileri başta olmak üzere genel sağlık taraması yapıldı.Karaman Belediyesi, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan 240’a yakın personele, korona virüs belirtileri başta olmak üzere genel sağlık taraması yapıldı.

Karaman’da 240 temizlik personeli sağlık taramasından geçirildi

Karaman Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 240 personele korona virüs belirtileri başta olmak üzere genel sağlık taraması yapıldı.
Karaman Belediyesi, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan 240’a yakın personele, korona virüs belirtileri başta olmak üzere genel sağlık taraması yapıldı. Her hafta düzenli olarak özel bir firma tarafından yapılacak olan sağlık taramasında personelin ateşleri ölçülerek korona virüs hakkında da bilgiler verildi.
Personellerin ilk olarak genel bir muayeneden geçirildiğini söyleyen iş yeri hekimi Dr. Mustafa Kalaycı, "Hastaları haftalık ziyaret ederek herhangi bir rahatsızlıkları var mı diye kontrol ediyoruz. Özellikle astım, tansiyon gibi herhangi bir hastalık gelişirse onlara gerekirse ilaçlarını yazıyoruz veya hastaneye yönlendiriyoruz. Bu şekilde koruyucu hizmetler ve koruyucu hizmetlerin yanında herhangi bir hastalık tespit edildiği zaman da tedavi edici hizmetleri sunuyoruz" dedi.

Karaman’da 240 temizlik personeli sağlık taramasından geçirildi

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Çınar Eczanesi 22/04/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Sıla Eczanesi 22/04/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Sağlık Eczanesi 22/04/2020 09:00'E Kadar
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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