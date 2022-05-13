Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlanıyor

Karaman'da, 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlileri kutlanmaya başlandı.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 745. yıldönümü törenlerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Şölen Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşte, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Üyesi devletlerden gelen milletvekilleri, vatandaşların bayramını kutladı.

Kortejde, atın üstünde bulunan ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i temsil eden kişi Türkçe Fermanı okudu. Tren Garı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Parkı'nda son buldu.

Cumhuriyet Parkı'nda devam eden etkinlikte, Işık ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'na Türk Dil Bayramı çelengi sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yunus Emre Camisi’nde bulunan Yunus Emre Türbesi ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Dil Bayram dolayısıyla bisiklet yarışları, sergi açılışları, konserler ve konferanslar düzenlenecek.



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