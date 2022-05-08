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Karaman'da anneler ve çocukları satranç oynadı

08.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da anneler ve çocukları satranç oynadı

Karaman'da Anneler Günü dolayısıyla anneler ve çocuklarının katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, anne ve çocuklardan oluşan 40 takım yarıştı. Anneler ve çocukları, birbirlerini yenmek için kıyasıya yarıştı. Turnuvada ayrıca kadın hakemler görev yaptı.

Turnuvanın açılışına katılan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Anneanne, çocuk ve torun olmak üzere üç kuşağı bir araya getiriyoruz. Amacımız çocuklarımıza satrancı sevdirmek ve Anneler Günü'ne özel bir etkinlik yapmaktı. Ben emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Karaman Satranç İl Temsilcisi Mustafa Eroğlu da Türkiye'de bu formatta ilk defa bir yarışma düzenlendiğini söyledi.

Takımların anne ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Eroğlu, "Anneler annelerle, çocuklar da çocuklarla yarışıyor. 40 takım oluşturuldu. Görev alan hakemlerin tamamı kadın ve anne. Çok iyi bir katılım oldu. Ayrıca çocukları satranca gönül veren aileler de kaynaşma fırsatı buldu. Çocuklarının heyecanını beraber yaşadılar. Ben ailelere teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, protokolümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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