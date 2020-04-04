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Karaman’da antrenörlerden sokağa çıkamayan yaşlılara gıda paketi yardımı

KARAMAN HABERLERİ  | 04.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmayan 65 yaş ve üstü vatandaşa gıda kolisi yardımı yaptı.İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılmalarına yasak getirmesinin ardından Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler Karaman’da bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için gıda yardımında bulundu.

Karaman’da antrenörlerden sokağa çıkamayan yaşlılara gıda paketi yardımı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmayan 65 yaş ve üstü vatandaşa gıda kolisi yardımı yaptı.
İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılmalarına yasak getirmesinin ardından Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler Karaman’da bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için gıda yardımında bulundu. Vefa Yardım Kampanyası kapsamında antrenörler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda paketleri hazırlandı. Hazırlanan gıda yardımı paketleri Karaman Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na teslim edildi.
Karaman’da oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na İl Müdürlüğü olarak destek vermeye devam edeceklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hazırladığımız gıda kolisi paketlerimizi ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na teslim ettik. Böylesine anlamlı bir kampanyaya destek veren tüm antrenör arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Karaman’da antrenörlerden sokağa çıkamayan yaşlılara gıda paketi yardımı

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