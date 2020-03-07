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Karaman’da, aranması bulunan 7 kişi tutuklandı

KARAMAN HABERLERİ  | 07.03.2020 14:13 | Son Güncelleme

Karaman’da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7’si tutuklandı.Karaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Karaman’da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7’si tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda yağma, cezaevinden firar ve yaralama başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan, 5 ay ile 6 yıl 5 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliye’ye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanarak Karaman M Tipi Cezaevine konulurken, 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Karaman Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
13:03
İkindi
16:19
Akşam
18:54
Yatsı
20:08

Karaman Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Altay Eczanesı Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Elıf Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yaldız Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
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