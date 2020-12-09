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Karaman'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

KARAMAN HABERLERİ  | 09.12.2020 22:20 | Son Güncelleme

Karaman'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Medreselik Köyünde Ali Doğan (34) ile M. K. (52) arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyünce M.K. av tüfeğiyle Doğan'a ateş etti. Doğan hayatını kaybetti, kavgayı ayırmaya çalışan Sadık K. (48) ile Faruk Uyar (39) yaralandı.

Yaralılar Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüpheli M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan Sadık K'nin şüpheli M.K'in kardeşi olduğu öğrenildi.

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