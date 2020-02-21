YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ele geçirildi

Karaman’da asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ele geçirildi

KARAMAN HABERLERİ  | 21.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Karaman’da jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ve tabancalara ait 18 adet mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Lale köyü girişinde asayiş uygulaması yaptı.

Karaman’da asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ele geçirildi

Karaman’da jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ve tabancalara ait 18 adet mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Lale köyü girişinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada şüphelendikleri C.K. (29) isimli şahsın üzerinde arama yapan jandarma, poşete sarılmış 2 adet tabanca ile tabancalara ait 18 mermi ele geçirdi. Tabanca ve mermilere el konulurken, C.K. ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
KMÜ’de 15 Temmuz konulu konferansKMÜ’de 15 Temmuz konulu konferans

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Siirt’te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu

Siirt’te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Kıraathanelere oyun makinası baskını

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Karaman Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:23
Öğle
13:06
İkindi
16:10
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Karaman Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Demir Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Hancı Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Güneyyurt Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.