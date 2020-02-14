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Karaman’da bay-pass ve açık kalp ameliyatı yapılacak

KARAMAN HABERLERİ  | 14.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Karaman Devlet Hastanesinde bay-pass ve açık kalp ameliyatları yapılabilecek.Ankara Şehir Hastanesinde görevli Eğitim ve Kalp Nakli Koordinatörü Doç.

Karaman Devlet Hastanesinde bay-pass ve açık kalp ameliyatları yapılabilecek.
Ankara Şehir Hastanesinde görevli Eğitim ve Kalp Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Kervan, Karaman Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak bay-pass ve açık kalp ameliyatları için hastanenin tam anlamıyla hazır olduğunu söyledi. Karaman Devlet Hastanesinde yaklaşık iki yıl süreyle gerçekleştirilecek olan her vaka, Ankara Şehir Hastanesinden gelen hoca düzeyindeki doktorlar ve tecrübeli ameliyat ekibiyle birlikte, Karaman Devlet Hastanesinin kalp ve damar cerrahisi doktorları ve ameliyat ekibinin katılımlarıyla yapılacak. Devlet Hastanesinde tamamlanan incelemelerin ardından Karaman Valiliğine ziyarette bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı, Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ahmet Yılmaz ve Ankara Şehir Hastanesi Eğitim ve Kalp Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Kervan, Vali Fahri Meral’e hastanede hayata geçirilen kalp ve damar cerrahisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

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Ayranci
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Basyayla
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Ermenek
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Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
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