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Karaman’da bedensel engelli sporcuların üniversite hayali gerçek oldu

KARAMAN HABERLERİ  | 11.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Karaman’da oturarak voleybol ve yüzme branşlarında büyük başarılara imza atan bedensel engelli sporcular Alican Çetinkaya, Salim İmren ve Emre Yüksek’in üniversite sınavlarındaki başarıları gurur kaynağı oldu.Karaman’da aktif spor yaşamlarına devam eden bedensel engelli sporcular Alican Çetinkaya, Salim İmren ve Emre Yüksek sporda gösterdikleri başarıyı eğitimde de göstererek birçok engelli bireye ilham kaynağı oldu.

Karaman’da bedensel engelli sporcuların üniversite hayali gerçek oldu

Karaman’da oturarak voleybol ve yüzme branşlarında büyük başarılara imza atan bedensel engelli sporcular Alican Çetinkaya, Salim İmren ve Emre Yüksek’in üniversite sınavlarındaki başarıları gurur kaynağı oldu.
Karaman’da aktif spor yaşamlarına devam eden bedensel engelli sporcular Alican Çetinkaya, Salim İmren ve Emre Yüksek sporda gösterdikleri başarıyı eğitimde de göstererek birçok engelli bireye ilham kaynağı oldu. Uzun yıllar oturarak voleybol ve yüzme branşlarında birçok Türkiye derecesine imza atan sporcular son yapılan üniversite sınavlarında hayalini kurdukları bölümlere yerleşerek azimleriyle Karaman’da gurur kaynağı oldu. Bedensel engelliler oturarak voleybol ve yüzme antrenörü Aziz Hopyar tarafından keşfedilerek spora yönlendirilen sporculardan Alican Çetinkaya Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanırken, Salim İmren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Bölümünü, Emre Yüksek ise Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Bölümünü kazandı.

“Azimleriyle örnek oldular”
Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Öncelikle tüm sporcularımızın bizim için çok değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Azimleriyle ve disiplinli çalışmalarıyla istedikten sonra tüm engellerin aşılabileceğini gösteren sporcularımızdan Alican Çetinkaya, ilimizi 6 yıl boyunca farklı kulüplerde temsil ederek, birçok kulübümüzün başarısında önemli rol oynadı. Oturarak voleybol genç milli takım kamplarına katılan sporcumuz Salim İmren ise, oturarak voleybol ve yüzme takımlarımızda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek her iki branşta da Türkiye derecelerine imza attı. Yüzme branşına tedavi amaçlı başlayan sporcumuz Emre Yüksek ise, antrenörümüz Aziz Hopyar tarafından keşfedilerek 6 yıl boyunca ilimizi faklı Türkiye şampiyonalarında temsil ederek birçok Türkiye derecesine imza attı. Sporcularımızın yetişmesinde ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

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