Karaman’da belediyenin yol çizgi çalışması

Karaman Belediyesi, asfalt çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda trafik güvenliğini artırmak ve daha emniyetli ulaşım için yol çizgisi çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Şehir genelinde yol yapım çalışmaları hız kesmeden sürerken, diğer yandan da alt ve üst yapısı tamamlanan yollarda, güvenli ve emniyetli ulaşım için yeni yol çizgisi çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Hamidiye Mahallesi 1903. Sokak ve Siyahser Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinde yol çizgi çalışmaları sürüyor” denildi.



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